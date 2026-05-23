【モデルプレス＝2026/05/23】AKB48の倉野尾成美が5月22日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し反響を呼んでいる。【写真】AKBグループ総監督「脚のラインが綺麗」ミニスカコーデ◆倉野尾成美、ミニスカから美脚スラリ倉野尾は「今月のアップトゥボーイ連載『なるコレ』はスポーツ観戦」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。同日発売の雑誌「アップトゥボーイ」にて連載中の 『なるティメットコレクション』のオフショット