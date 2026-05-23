AKB48グループ4代目総監督、スポーティーなミニスカコーデから美脚スラリ「脚のラインが綺麗すぎ」「どの系統も似合う」の声
【モデルプレス＝2026/05/23】AKB48の倉野尾成美が5月22日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し反響を呼んでいる。
【写真】AKBグループ総監督「脚のラインが綺麗」ミニスカコーデ
倉野尾は「今月のアップトゥボーイ連載『なるコレ』はスポーツ観戦」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。同日発売の雑誌「アップトゥボーイ」にて連載中の 『なるティメットコレクション』のオフショットとして、青色のユニフォームに淡いグレーのミニ丈プリーツスカートを合わせたコーディネートを披露した。プリーツスカートからは引き締まった美しい脚のラインが伸びている。
この投稿に「脚のラインが綺麗すぎます」「ユニフォームも似合いますね」「ぜひ応援してもらいたい」「可愛すぎます」「スポーティーで良いですね」「どの系統も似合う」など反響が寄せられている。
倉野尾は2014年、チーム8の熊本県代表としてAKB48に加入。2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任し、グループを牽引している。（modelpress編集部）
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【写真】AKBグループ総監督「脚のラインが綺麗」ミニスカコーデ
◆倉野尾成美、ミニスカから美脚スラリ
倉野尾は「今月のアップトゥボーイ連載『なるコレ』はスポーツ観戦」とつづり、屋外での写真を複数枚投稿。同日発売の雑誌「アップトゥボーイ」にて連載中の 『なるティメットコレクション』のオフショットとして、青色のユニフォームに淡いグレーのミニ丈プリーツスカートを合わせたコーディネートを披露した。プリーツスカートからは引き締まった美しい脚のラインが伸びている。
◆倉野尾成美の投稿に反響
この投稿に「脚のラインが綺麗すぎます」「ユニフォームも似合いますね」「ぜひ応援してもらいたい」「可愛すぎます」「スポーティーで良いですね」「どの系統も似合う」など反響が寄せられている。
倉野尾は2014年、チーム8の熊本県代表としてAKB48に加入。2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任し、グループを牽引している。（modelpress編集部）
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