中国北部の山西省の炭鉱で22日、ガス爆発事故があり作業員90人が死亡しました。中国国営メディアによりますと山西省長治市にある炭鉱の坑内でガス爆発が発生しました。坑内では247人が作業にあたっていたということですがこれまでに90人の死亡が確認されました。地元メデイアは、当局が炭鉱責任者らの身柄を拘束したと伝えていて習近平国家主席は事故原因を解明するよう指示をしました。山西省は国内有数の石炭産地として知られる