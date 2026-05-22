俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜後11：15）の第5話がきょう22日に放送される。【写真】衝撃の悪女役を演じた桜井日奈子国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫・高坂葵（白洲）が、妻・美月（桜井）に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んで