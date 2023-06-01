◇ナ・リーグ ドジャース4−0パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、パドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場し、メジャー史上初めて投手による「プレーボール弾」を放った。投げては5回3安打無失点で今季4勝目。規定投球回に1イニング足りないものの防御率を0.73に向上させた。4登板ぶりのリアル二刀流で自負を示し、「二刀流論争」の雑音も吹き飛ばした。大谷には