浜松市浜名区三ヶ日町の神社で屋根の銅板が盗まれる被害が相次いでいることがわかりました。市が注意を呼び掛けています。（記者リポート）「神社は通りに面していますが、周りを木々に囲まれています。被害を受けた本殿の屋根にはブルーシートがかけられています」銅板が盗まれていたのは浜松市浜名区三ヶ日町の「初生衣神社」です。19日午前5時半ごろ、本殿の屋根がむき出しになっていたのを参拝者が見つけ被