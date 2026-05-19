１９日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９８．９３ポイント（０．３９％）高の２５７７４．１１ポイントと３日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３３．４４ポイント（０．３９％）高の８６３１．４１ポイントと８日ぶりに反発した。売買代金は１４５１億８５８０万香港ドルとなっている（１８日前場は１６１２億５７４０万香港ドル）。押し目買いが優