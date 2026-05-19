「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が19日、Xを更新。中東情勢悪化によるナフサ供給不安問題をめぐり、政府のスタンスを痛烈に皮肉った。

ひろゆき氏は、ナフサの調達難により水道管価格が高騰するなどし、福岡県飯塚市で工事の入札が中止されたことなどを報じた、西日本新聞のネット記事を添付。「ナフサ不足による問題が現実に起きてるのに、頑なに認めない政府と信者って凄いよね」とつづった。

そして「『ドント・ルック・アップ』という隕石が落ちてくるのが見えてるのに、上を見ない事で認めない人達のコメディ映画を思い出したおいらです」と述べた。

この投稿に対し、ユーザーから「まさに『ドント・ルック・アップ』の世界。現実の供給危機から目を背けても問題は解決しないのに。現場の悲鳴より都合の良い現実を信じたい層が多すぎて絶望します。一刻も早い現実的な対策が必要ですよね」というコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「現実逃避して気持ちよく生きていきたい気持ちはわかりますけどね、、、現実逃避が許されるのは子供だけ」と返答した。