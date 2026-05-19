六本木最大級のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」の人気キャスト3人が、19日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】人気キャバ嬢がランジェリー姿に…同誌の表紙は永尾まりや美しいランジェリー姿を披露したのは、藤咲ひなた、かのん、まき、の3人。初登場とは思えない堂々としたグラビアは必見だ。同誌には、永尾まりや、伊勢川乃亜、立花ことりらも登場する。