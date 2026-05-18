NANA（MAX)が18日、自身のインスタグラムを更新。人気ドラマへの出演を予告した。【写真】「おおっー」「すごいです」永尾柚乃との2ショットを公開したMAX・NANANANAは「お知らせです！！孤独のグルメ Season11 にゲスト出演します」と放送中の長寿ドラマへの出演を予告。「第8話 埼玉県蓮田市の台湾ラーメン テレビ東京『孤独のグルメ』5/22（金）深夜24:12〜ぜひぜひ観て下さいね！！」と続けた。さらに「一緒にゲスト出演
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