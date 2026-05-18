MAX・NANA、長寿ドラマへの出演を予告 共演の永尾柚乃との2ショット公開「おおっー」「すごいです」「わぁー楽しみです」
NANA（MAX)が18日、自身のインスタグラムを更新。人気ドラマへの出演を予告した。
【写真】「おおっー」「すごいです」永尾柚乃との2ショットを公開したMAX・NANA
NANAは「お知らせです！！孤独のグルメ Season11 にゲスト出演します」と放送中の長寿ドラマへの出演を予告。「第8話 埼玉県蓮田市の台湾ラーメン テレビ東京『孤独のグルメ』5/22（金）深夜24:12〜ぜひぜひ観て下さいね！！」と続けた。
さらに「一緒にゲスト出演した永尾柚乃ちゃんと」と、永尾との2ショットを公開した。この投稿には「おおっー」「すごいです」「わぁー楽しみです」などの反響が寄せられている。
【写真】「おおっー」「すごいです」永尾柚乃との2ショットを公開したMAX・NANA
NANAは「お知らせです！！孤独のグルメ Season11 にゲスト出演します」と放送中の長寿ドラマへの出演を予告。「第8話 埼玉県蓮田市の台湾ラーメン テレビ東京『孤独のグルメ』5/22（金）深夜24:12〜ぜひぜひ観て下さいね！！」と続けた。
さらに「一緒にゲスト出演した永尾柚乃ちゃんと」と、永尾との2ショットを公開した。この投稿には「おおっー」「すごいです」「わぁー楽しみです」などの反響が寄せられている。