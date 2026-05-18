東京・武蔵野市の吉祥寺駅付近で、民泊とみられる建物が燃え、京王井の頭線は一部区間で運転を見合わせています。18日午後1時ごろ、武蔵野市吉祥寺で「部屋から煙が出ている」と通行人から119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、現場は民泊とみられる2階建ての建物で、2階部分が燃えているということです。けが人や逃げ遅れた人がいるという情報は今のところ入っていません。この影響で、京王井の頭線は富士見ヶ