日本列島は大陸育ちの高気圧におおわれ、強い日射で気温が上昇するということが続いており、5月17日は広島県・加計で34.8度を観測しました。その状況は5月18日も同じで、九州〜東北を中心に30度以上の真夏日となり、最高気温が35度以上の猛暑日となるところもある見込みです。猛暑日の観測地点がでれば、平成の米騒動があった平成5年（1993年）5月13日の埼玉県・秩父など8地点、令和5年（2023年）5月17日の岐阜県・揖斐川に次ぐ、