◆サッカー◇静岡県高校総体▽２回戦藤枝明誠６−０富士見（１７日・藤枝明誠高グラウンド）２回戦１４試合が行われた。プリンスリーグ所属のシード校・藤枝明誠は富士見に６―０で大勝。後半１４分に出場したＦＷ渡貫暖（３年）がハットトリックの活躍を見せた。２連覇を目指す浜松開誠館は沼津中央を６―０で、新人戦に続く県２冠を狙う静岡学園は沼津西を８―１で下した。３回戦は２３日に行われる。＊＊＊＊藤枝明誠