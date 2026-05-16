3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を独占配信したNetflix（ネットフリックス）が16日までに自社プラットフォームを更新。「侍ジャパン」日本代表の試合の配信終了日を「5月31日」と告知した。日本を始め、他国の試合や試合ハイライト、過去大会ダイジェスト、俳優渡辺謙、二宮和也らが出演している特番も同様に5月31日で「配信終了日」となっている。WBCの試合やコンテンツは、プラットフォームを通じて自身