テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが１６日までに自身のインスタグラムを更新。生け花に挑戦する姿を公開した。「お花のお稽古へ」と書き始め、「＃カラー＃アルストロメリア＃ルスカスそして初めましての＃メタラシア＃ワイルドフラワー の一種なので丁寧にお手入れをすれば長く保ちます」と花を紹介。「３枚目の写真は自宅の花器で生け直したものお稽古で使用した花器よりも小ぶりなものを選びました」とつづり、黄色を