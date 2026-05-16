きょう5月16日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル」の見どころを紹介！☆「日本全国 道の駅伝」大好評「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上高1位を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。第11走者は、年間約250日以上のロケをこなすロケ芸人・チャンカワイ（Wエンジン）。絶景の日本海をのぞむ道の