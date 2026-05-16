きょう5月16日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル」の見どころを紹介！

☆「日本全国 道の駅伝」

大好評「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売上高1位を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。

第11走者は、年間約250日以上のロケをこなすロケ芸人・チャンカワイ（Wエンジン）。絶景の日本海をのぞむ道の駅石狩「あいろーど厚田」からスタートする。この企画のお約束“店舗入口付近の商品”は、名物・シャコの形をしたご当地最中。「やっぱりこれ看板だよね。もう習ったよ」とチャンはさっそく目を付ける。

「完売しました」と札が置かれた空っぽの棚には、入荷後すぐに完売してしまう地元の豆腐と油揚げが普段は売られているという有力な情報をゲット。名物「タコキムチ」と「にしん親子漬」を試食すると、「これたまらんなあ」と、そのおいしさに感激する。

スタジオではゲストも一緒に1位を予想。原晋監督（青山学院大学陸上競技部）は、「駅伝というキーワードに背筋がビシッと」と気合十分。自身の予想を饒舌に語るも、所ジョージの見立てを聞くと「所さんの術中にハマってきた」とすぐさま決心がグラグラに。一方、丸山隆平（SUPER EIGHT）は、選んだ商品に所から「お土産にできない」と指摘が入るも、強い意志で初志貫徹。白石まゆみ（SWEET STEADY）は、2つの商品で悩みつつ単価をヒントに予想。高橋成美は自信満々に「もうわかっちゃいました！」と、ロケの演出から1位の商品を導き出す。

続く第12走者は、第1走者を務めた浮所飛貴（ACEes）が念願のカムバック。「戻ってきたぞ浮所！」と喜びの雄叫びをあげる。記念すべき第1回の放送では、「今日がよければ続いていくんですよね」と、この企画の命運を背負い「マジでやってやります！」と気合いのロケを決行した浮所。そこから約半年後、こうして再びまわってきた順番に、「うまくいった！」と感激。歴代走者の名前が書かれた襷をしみじみ眺め、「今すごくうれしいです」「重たいですもん、この襷が」と感慨に浸る。

店内をチェックしていると、すぐに完売する巨大な生しいたけ、希少価値が高い“幻の海藻”・銀杏草、レジャーシートほどの大きさがある絶品海苔・どんじゃのりなど、候補となる名物グルメが続々。さらに、あわびの妖精たちが“あわびもなか”を勧めてきたり、駅長が「隠れたヒット商品」と海の近くで育てる珍しいお米を紹介したりと、多すぎる候補に浮所は混乱。果たして見事売上No.1を当て、北海道を制覇し本州に戻ることができるのか？

☆「日本列島 ダーツの旅 三重県紀北町紀伊長島地区」

子どもと散歩中の女性に声をかけると、夫婦でDIYをしたカフェを経営していると聞き、さっそく見せてもらうことに。隣には、同じくDIYした一棟貸し宿泊施設も。果たしてどのようにしてこれほどまでのDIY技術を学んだのか？その答えにゲストの丸山は「いい時代になりましたね」とビックリ。

ウニを獲ってきたばかりの海女さんには、海に潜るための準備のほか、漁にまつわるあれこれを教えてもらう。レモン畑で作業中の男性に話を聞くと、筋金入りのレモン好きと判明。転職して今年初めて収穫したというそのレモンのお味は……。

全校生徒が15人だったという中学校を卒業し、今年から高校に進学する男子生徒にはある不安が。お弁当の移動販売をしている女性に密着してみると、行く先々で彼女のお弁当や総菜を楽しみに待つ高齢の町人たちの笑顔に遭遇する。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

原晋（青山学院大学陸上競技部監督）・丸山隆平（SUPER EIGHT）・高橋成美・近藤春菜（ハリセンボン）・白石まゆみ（SWEET STEADY）

【ロケゲスト】

チャンカワイ（Wエンジン）・浮所飛貴（ACEes）

※順不同