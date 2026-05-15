きのう立山町の称名滝遊歩道でクマに襲われて2人がけがをしたことを受け、きょう町の職員と警察などが現地を調査しました。調査の結果を受け、桂台ゲートから称名滝への道路は19日まで閉鎖を続けることを決めました。けさは町の職員らあわせて7人が、町役場から現地に向けて出発しました。称名滝遊歩道ではきのう午後、散策していた80代の富山市の男性と50代の埼玉県の女性が相次いでクマに襲われけがをしました。立山町農林