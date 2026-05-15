スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうも県内は晴れましたね。この時期らしい気温で、過ごしやすい一日となりました。きょうの県内は高気圧に覆われましたが、富山市内などでは午前中すっきりしない空模様となりました。これは高気圧の縁を回る湿った空気の影響ですが、午後になると次第に雲が消え日差しが届きました。富山市の最高気温は21.3度と平年並みでした。日差しはありましたが、気温はそれほど上がらなかったんで