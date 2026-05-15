スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうも県内は晴れましたね。

この時期らしい気温で、過ごしやすい一日となりました。



きょうの県内は高気圧に覆われましたが、富山市内などでは午前中すっきりしない空模様となりました。これは高気圧の縁を回る湿った空気の影響ですが、午後になると次第に雲が消え日差しが届きました。富山市の最高気温は21.3度と平年並みでした。

日差しはありましたが、気温はそれほど上がらなかったんですね。

理由は風です。一日を通して北寄りの風が吹き込んだため、気温の上昇は抑えられ、心地よい陽気となりました。





週末の天気はどうでしょうか。お出かけ日和となりそうです。こちらはあすの予想天気図です。日本付近は高気圧に覆われ、朝からすっきりと晴れるでしょう。予想最高気温は24度で日中は汗ばむ陽気となりそうです。続く日曜も晴れて、最高気温は同じく24度の予想です。土日ともにお出かけや農作業には絶好の日となりそうですが、日差しが強くなりますので紫外線対策はしっかりとしてください。そして週明けは、高温に注意が必要です。この先の気温の予想を見ますと、月曜と火曜は、いずれも「真夏日」の一歩手前29度まで上がる予想です。5月としては記録的な暑さとなる恐れがあります。平年値と比べてもかなり高い予想ですね。29度というと、7月中旬並みの暑さです。南からあたたかい風が入って、山から吹き下ろす「フェーン現象」の影響で、富山市八尾などでは30度に届く可能性もあります。体がまだ暑さに慣れていない時期ですので、熱中症にも気を付けたいですね。実はきょうは「水分補給の日」なんです。のどが渇く前から小まめに水分をとるように心がけてください。