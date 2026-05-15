朝日町が整備し今月開園した「あさひ未来パーク」で、遊具を使って遊んでいた児童が顏の骨を折るなどの大けがを負う事故が相次いでいることが分かりました。町は遊具に不備はないとしたうえで、保護者に注意を呼びかけています。事故が相次いでいるのは、朝日町があいの風とやま鉄道泊駅近くに整備した「あさひ未来パーク」の大型遊具「春の四重奏タワー」です。町によりますと、今月2日の開園から7日までの6日