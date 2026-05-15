高岡市の伏木曳山祭はあす、「曳き回し」と山車同士を激しくぶつけ合う「かっちゃ」が行われます。能登半島地震の液状化被害でおととしは無観客、去年は地元の観客に限って行ってきましたが、今年は3年ぶりに伏木地区の外からも観客を受け入れます。前日の今夜は山倉前で曳山のライトアップが行われます。中継でお伝えします。曳山を保管する高岡市伏木本町の山倉に来ています。こちらには7基すべての曳山が勢ぞろいし、このあと午