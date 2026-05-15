小田原競輪Ｆ?が１５日に開幕した。６ＲのＳ級予選は自在戦で売り出し中の安彦統賀（２７＝埼玉）が、別線の踏み合いを力強くまくって山下渡とワンツー。圧倒的な支持に応えた。Ｓ級初Ｖ、そしてＳ級１班の点数確保に一歩前進した。２０２４年後期に古傷の手首を手術した影響で出走本数が足りず、前期（２５年後期）はＡ級を走っていたが、今期Ｓ級に復帰すると随所で存在感を発揮。自分で動く番組なら先行や飛び付きなど何で