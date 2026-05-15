新潟県は5月14日、新発田市の飲食店「食堂カフェ はるとなつ」が提供した食事を原因とする食中毒が発生したと発表しました。 県によりますと、5月2日および3日に同店を利用した客のうち、調査を行った7グループ25人中、2グループ4人が5月3日午後10時頃から下痢、発熱、おう吐等の症状を呈しました。 検査の結果、患者便および従事者便からノロウイルスが検出。新発田保健所は、患者に共通する食事が同店での食事に限