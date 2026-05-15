バッグメーカーの「ヘミングス」から、スヌーピーのプリント生地が使われた撥水ポーチが新登場。表面は撥水加工、中面は防水コーティング加工が施され、折りたたみ傘やレインコートなどを濡れたまま持ち歩くことができる。【写真】「ヘミングス」から発売された「PEANUTS」の撥水ポーチ2種を見る「ヘミングス」からスヌーピーデザインのおしゃれな撥水ポーチが発売中タイプは2種類あり、横13.5センチ×たて27センチ×マチ5センチと