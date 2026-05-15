韓国芸能所属事務所のADOR（アドア）がグループNewJeans（ニュージーンズ）メンバー、ヘリンの誕生日を祝って公開した写真が、ファンの間でカムバックの信号と受け止められ、話題を集めている。ADORは15日、公式アカウントを通じて「HAPPY HAERIN DAY」という短いメッセージとともに、ヘリンの多彩な魅力が詰まった写真を掲載した。公開された写真の中のヘリンは、特有の猫のような魅力と神秘的な雰囲気を放っている。特に、日差し