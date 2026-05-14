ＡＩ半導体メーカーのセレブラス・システムズ＜CBRS＞が本日ナスダックに上場。前日決定のＩＰＯ価格は１８５ドルとなり、５５．５億を調達した。半導体需要の急拡大が追い風となり、仮条件レンジを上回る水準で決定している。現在は気配のまま進行しているが、ＡＩブーム再来の中、３５０ドルまで気配が上昇している。 譲渡制限付き株式ユニット（ＲＳＵ）、従業員ストックオプション、ワラントなどを考