ＡＩ半導体メーカーのセレブラス・システムズ＜CBRS＞が本日ナスダックに上場。前日決定のＩＰＯ価格は１８５ドルとなり、５５．５億を調達した。半導体需要の急拡大が追い風となり、仮条件レンジを上回る水準で決定している。現在は気配のまま進行しているが、ＡＩブーム再来の中、３５０ドルまで気配が上昇している。



譲渡制限付き株式ユニット（ＲＳＵ）、従業員ストックオプション、ワラントなどを考慮した完全希薄化後の企業価値は約４９０億ドルに達する。今年のＩＰＯとしては最大規模。ＩＰＯには公開株数の２０倍を超える注文が集まった。



同社は今後、エヌビディア＜NVDA＞が主導する半導体市場に挑む上場企業の一角に加わる見通し。すでにアマゾン＜AMZN＞やオープンＡＩなど主要ＡＩ企業と関係を築いている。アマゾンはＡＩソフトの運用で自社開発のプロセッサー「トレーニアム」と併用してセレブラスのチップを活用する方針を示した。



オープンＡＩも２月にセレブラス製チップで稼働する初のモデルをリリースしている。開示資料によると、オープンＡＩはセレブラス株のワラントを３３４０万株分保有。その一部は、計算能力の提供時期や、時価総額が４００億ドルを超えることなどの権利確定条件を満たす必要がある。



前日にアーム＜ARM＞とソフトバンクＧ＜9984＞が同社に買収提案を行い、同社は拒否していたとの報道も流れていた。



【企業概要】

ＡＩインフラ企業。独自システムおよびソフトウェアで構成されるＡＩコンピューティング基盤を設計・製造。これらは標準ラック形式で提供され、データセンターからスーパーコンピューター規模まで展開可能で米国顧客向けにサービスを提供している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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