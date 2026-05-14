＜クローガー・クイーンシティ選手権初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第1ラウンドが開幕。日本時間午後8時15分に第1組がまっさらなコースへと飛び出していった。【写真】小麦色の肌がまぶしいシブコのJK時代日本勢は14人が出場する。その先陣を切ったのは、アウトスタート第2組の笹生優花。現在、1番パー4をプレーしている。山下美夢有は午後8時59分に10番からティオフする。渋野