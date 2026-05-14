高松東警察署 男女3人に包丁を突き付けて「殺すぞ」と脅迫したとして、自称・高松市のパート従業員の女（39）が現行犯逮捕されました。 警察によると女は14日午後5時ごろ、高松市のアパートで、25歳男性と23歳女性、79歳女性の3人に包丁を突き付けて「殺すぞ」と脅迫した暴力行為法違反の疑いが持たれています。女と男性はアパートの隣人で、ベランダ越しに包丁を突き付けたとみられています。 通報を