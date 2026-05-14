5月14日の高知県内は、大気の状態が非常に不安定となっていて、高知県四万十市では、午後になってにわか雨とともにヒョウも確認されました。■岩本記者「車を打ちつけるように、大きなひょうが降ってきています」激しい雨とともに降ってきたのは大粒のヒョウです。5月14日の高知県内は、上空約5500メートルに寒気が流れ込んでいる影響で、大気が不安定な状態となっています。四万十市では午後2時半ごろ、一時、雷をともなっ