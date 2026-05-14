全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場の創作天ぷら店『ばば天』です。天ぷらと合わせ茶割りの世界に没入カウンター席に座れば、いざ舞台の幕開けだ。料理は月替わりの天ぷらコース、ただひとつ。旬の野菜、魚介などを織り交ぜて、1品ずつゆるゆると、約2時間かけて進んでいく。衣はヴェールのような極薄で、種が透けて見える姿もエレガント。サクッとライトな歯触