【ホロアース】 6月28日21時 サービス終了予定 カバーは、メタバースプロジェクト「ホロアース」のサービスを6月28日21時に終了する。 「ホロアース」は、カバーが展開する「ホロライブプロダクション」所属のVTuberたちと、異世界のバーチャル空間を冒険・生活できるメタバースプロジェクト。PC（Windows）で無料（一部アイテ