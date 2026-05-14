〈“個性と多様性”掲げ、讃岐うどんの新価値創出へ〉はなまるうどんを展開する株式会社はなまるは5月13日、東京・赤坂の「赤坂一ツ木通り店」を、肉を主役に据えた新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店（赤坂一ツ木通り店）」としてリニューアルオープンした。山盛りの肉を前面に打ち出した、“背徳感”のあるボリュームメニューを展開。総重量約1kgの「爆担々」などを取りそろえ、“うどん＝軽食”という従来イメージを覆す新た