ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は13日、パーク初の映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』を6月の毎週末に期間限定で開催すると発表。大きな反響が寄せられている。【画像】映画上映に欠かせないフードも期待…「キャラメルポップコーン!?チュリトス」USJは、ハリウッド映画の世界を体験できるテーマパークとして、2001年3月31日に開業。「ジュラシック・パーク・ザ・ライド