船舶運航情報公開サイト「マリントラフィック」によると、ＥＮＥＯＳグループの大型原油タンカー「ＥＮＥＯＳＥＮＤＥＡＶＯＲ」がホルムズ海峡を通過した可能性があることが１４日、わかった。日本関係の原油タンカー通過は、４月の「出光丸」に次いで２隻目とみられる。ＥＮＥＯＳは読売新聞の取材に「安全上の理由から船の状況は答えられない」とした。子会社ＥＮＥＯＳオーシャンの公式サイトによれば、船は２０２２年６