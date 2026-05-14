「巨人４−２広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）広島は痛恨の２戦連続サヨナラ負けで今季ワーストの借金９になった。延長十二回に小園の適時内野安打で一時勝ち越したものの、その裏に回をまたいだ遠藤が坂本にサヨナラ逆転３ランを被弾。新井監督は「あそこはもう遠藤に任せているから」と責めることはなかった。劣勢から巻き返した部分に目を向け「随所に良いプレーがあった」と前を向いたが、借金９からリー