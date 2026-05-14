アイドル″グループ″という概念松田聖子（64）や中森明菜（60）などキラ星の如く国民的アイドルが登場した’80年代に対し、’90年代は「アイドル冬の時代」と呼ばれた。『夜のヒットスタジオ』（フジテレビ系）や『ザ・ベストテン』（ＴＢＳ系）といった人気音楽番組が次々と終了し、アイドルたちの活躍の場が奪われてしまったのだ。だが、そんな時代にも、老若男女を魅了するスーパースターは誕生。’80年代をしのぐミリオンセラ