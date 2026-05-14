リーグ・アン 25/26の第29節 Rランスとパリ・サンジェルマンの試合が、5月14日04:00にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。 Rランスはウェスレイ・サイード（FW）、オドソンヌ・エドゥアール（FW）、アブダラー・シマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、ブラッドリӦ