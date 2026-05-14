「有力馬次走報」(１３日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ケンタッキーダービー５着のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）が、膝を骨折していることが判明した。池添師は「ケンタッキーダービー後に膝の骨折が判明しました。北海道の社台クリニックで復帰に向けての骨片除去手術となります。復帰時期は手術の結果や、その後の