BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月6日～2026年5月18日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[キャスパー ルード] 2 - 1 [カレン カチャノフ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第9日がイタリア ローマで行われ、男子シングルス準々決勝で、第23シードのキャスパー ルードと第13シードのカレン カチャノフが対戦し