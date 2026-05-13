きょうの為替市場、ドル高が優勢となっており、ドル円は１５７円台後半での推移。先ほど発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が総合指数で前月比１．４％の上昇と予想を大きく上回る数字となった。 前日の米ＣＰＩもインフレ懸念を促す内容となり、ＦＲＢの年内据え置き期待を裏付けていたが、本日のＰＰＩを受けて短期金融市場では、年内利上げの確率が上昇。１２月までに一時４０％程度の確率まで利上げを織り込んでいた。一