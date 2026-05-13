きょうの為替市場、ドル高が優勢となっており、ドル円は１５７円台後半での推移。先ほど発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が総合指数で前月比１．４％の上昇と予想を大きく上回る数字となった。



前日の米ＣＰＩもインフレ懸念を促す内容となり、ＦＲＢの年内据え置き期待を裏付けていたが、本日のＰＰＩを受けて短期金融市場では、年内利上げの確率が上昇。１２月までに一時４０％程度の確率まで利上げを織り込んでいた。一方、ＦＲＢが重視しているＰＣＥ価格指数に反映される項目は、航空運賃を除けば比較的落ち着いていた。



ドル円は、連休中から日本の当局が介入を実施している水準にいるが、再び押し下げてくるか注目される。ストラテジストからは、日銀が明確なタカ派姿勢に転換しない限り、日本の当局は円買い介入を継続する必要性があると指摘。



日銀がよりタカ派スタンスへと転換し、日本の政策金利がインフレの影響を考慮した実質ベースでプラスに転じない限り、円の劣勢は続き、一段安を回避するために継続的な介入が必要になると説明。その上で、円は当面、対ドルで現行水準付近で推移する可能性はあるものの、アンダーウエートだと述べている。



明日は北京で米中首脳会談が実施され、トランプ大統領も北京に先ほど到着したが、その行方を見守りたい雰囲気も市場では広がっている。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５７円に観測。



13日（水）

157.00（18.9億ドル）



14日（木）

155.00（25.0億ドル）

156.00（20.1億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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