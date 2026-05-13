ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。5月12日（火）の放送では、RIKU、AYAKA、MIIHIの3人が、部活動を頑張る生徒の皆さんを全力で応援していきました。（左から）AYAKA、RIKU、MIIHI――もっと頑張らなあか