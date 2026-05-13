中東情勢の緊迫が続くなか、影響は私たちの生活のあらゆる面に広がってきています。店頭に並ぶ商品でも品切れや入荷待ちなどが多く見られるようになっています。取材しました。吉本記者「こちらのホームセンターでは、塗料用のシンナーが先月から仕入れできなくなっていて、現在は販売数を制限をしていますが、すでに売り切れになっているものもあります」中東情勢の影響で、塗料用シンナーの入荷が先月上