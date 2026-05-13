今季は5試合に先発して4完封…32イニング連続無失点を継続していた■ヤクルト ー 阪神（13日・神宮）今季4完封と圧倒的なピッチングを見せている阪神の高橋遥人投手が13日、神宮球場で行われたヤクルト戦に先発登板した。しかし初回、32イニングぶりに失点。ゲーム差なしの2位につける相手打線だけでなく、“もう一人の敵”にファンも心配している。高橋は今季大ブレーク。初登板となった3月28日の巨人戦（東京ドーム）で9回完