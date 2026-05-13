三川町でおととし2024年、90歳の女性が殺害された事件で、1審で懲役17年の実刑判決を受けた男の控訴審初公判が12日、仙台高等裁判所で行われ、即日結審しました。この裁判は、おととし9月、三川町横川新田の無職・石川一馬被告（29）が、三川町横山の阿部祥子さん（90）の自宅に侵入し、阿部さんの首を絞めるなどの暴行を加え、殺害した罪などに問われたものです。山形地方裁判所は2026年2月、石川被告に対し懲役17年の実刑判決を