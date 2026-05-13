明日14日も、北日本から西日本では大気の状態が非常に不安定になる所があるため、午後を中心にゲリラ雷雨にご注意ください。また、30℃近くまで気温が上がる所もあり、熱中症に注意が必要です。なお、沖縄県の八重山地方では、明日14日から15日(金)にかけて大雨となるおそれがあります。

明日14日もゲリラ雷雨に注意 30℃に迫る暑さの所も

今日13日は、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、北日本から西日本のあちらこちらでゲリラ雷雨となりました。





上空に寒気を伴った気圧の谷は明日14日にかけて日本付近を通過するため、明日14日も大気の状態が非常に不安定になる所があるでしょう。東北から九州では、晴れていても天気が急変することがあるため、急な強い雨や落雷、ひょう、激しい突風に注意が必要です。発達した雲が近づく兆しがみられたら、頑丈な建物の中など、安全な場所に移動するようにしてください。地表付近の空気は暖かく、関東から九州では、昼間は30℃近くまで気温の上がる所がある見込みです。明日14日の最高気温は、名古屋は29℃、大阪は28℃の予想で、6月中旬から下旬並みの暑さとなるでしょう。こまめに水分補給するなど、熱中症対策を心がけてください。

沖縄は警報級大雨のおそれ

沖縄県の八重山地方では、明日14日から15日(金)にかけて、梅雨前線や前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。明日14日は断続的に雨が降り、夜は雷を伴い激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲の発達の程度によっては、15日(金)にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。