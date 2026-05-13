2026年5月12日、中国のSNS・小紅書（RED）でセブン-イレブンの「名探偵コナン」とコラボした「ブラック肉まん」が話題になっている。劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」とのコラボ商品として「名探偵コナン」に登場する犯人をイメージした「ブラック肉まん」がこのほど、東京都と神奈川県のセブン-イレブン（一部店舗を除く）で販売開始された。黒い見た目が特徴で、具材の粒感を感じられる商品となっている。